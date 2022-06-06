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Напоминает страшный "Контрстрайк": командир батальона рассказал о боях в Северодонецке

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 13:04
Напоминает страшный Контрстрайк: командир батальона рассказал о боях в Северодонецке
Петр Кузык. фото батальона "Свобода"

Командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык говорит, что в Северодонецке Луганской области идут упорные уличные бои, украинским защитникам приходится постоянно маневрировать.

Источник: Кузык в специальном утреннем информационном эфире "Радио Свобода"

Детали: По его словам, ситуация в Северодонецке крайне сложная, идут упорные уличные бои буквально за каждый дом. Динамика боя очень велика, ситуация меняется несколько раз в день.

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Украинские Силы обороны нуждаются в усилении, особенно что касается артиллерии. Российские войска не жалеют "пушечного мяса" для попыток наступления.

Прямая речь: "Враг имеет определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей и активно использует это преимущество. Постоянно атакуют, обстреливают, уничтожают дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать…

Были попытки контратаковать - где-то удачно, где-то не очень. С их стороны тоже постоянно давят. Некоторые подразделения вынуждены были на квартал отойти, некоторые подразделения удержали позиции, в том числе и наше. Но это все в очень тяжелых условиях, очень страшно, но напоминает (видеогру-шутер – ред.) "Контрстрайк"…

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Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии. С их стороны какие-то непонятные штурмы, как мы называем, "мяса" пехоты. Постоянно мы их уничтожаем, они новые и новые резервы бросают уже. По нашим данным, подтянули еще резервы...

Буквально деремся за каждый дом, за каждую улицу. Иногда в какой-то день мы можем продвинуться на квартал, в какой-то день нас могут отбросить на квартал. Так постоянно продолжается и так будет продолжаться. Если наша сторона заинтересована его удержать, то, кроме того, как рассчитывать на устойчивость пехоты, нужно еще сюда достаточно сил и средств – танки, артиллерия".

Напомним: Журналист Юрий Бутусов говорит, что власти придумывают успехи в Северодонецке и что там ситуация сложная. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай отметил, что ситуация в городе быстро меняется и подчас ухудшается.

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Темы: Северодонецквойна
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