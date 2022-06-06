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Бутусов обвинил Гайдая во лжи по поводу Северодонецка, тот ответил

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 12:30
бутусов и гайдай, коллаж уп

Журналист Юрий Бутусов говорит, что власть придумывает успехи в Северодонецке, и что там ситуация сложная. Глава Луганской областной администрации отметил, что ситуация быстро меняется и порой ухудшается.

Источник: Бутусов в Facebook, Гайдай в эфире телемарафона и в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь Бутусова: "В день визита президента Зеленского в Луганскую область председатель ВА Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности.

На войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан. В данном случае украинское общество должно получать информацию, приближенную к реальности, победы нам нужны реальные, а не выдуманные.

Украинские воины держат позиции в сложной обстановке, и эта обстановка требует если не всей правды, то хотя бы отсутствия лжи.

Два дня назад противник вышел на окраину города, сейчас наши войска обороняют промзону Северодонецка и близлежащий к нему квартал".

Детали: Гайдай утром 6 июня в эфире телемарафона сообщил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась, поскольку бои очень динамичны. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас ВСУ удерживают позиции в промзоне.

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По словам главы ОВА, Украина действительно контролировала половину города, однако ситуация меняется каждый час.

Прямая речь Гайдая: "Если человек приезжает через двое суток после определенной информации и пытается его сравнить с тем, что было позавчера или даже вчера – конечно, информация может отличаться.

Каждый час, утром, ночью, днем ​​контрнаступления наши или врага могут изменить ситуацию в городе. Северодонецк достаточно небольшой город, поэтому ситуация динамично меняется".

Что предшествовало:

  • Ранее в воскресенье Гайдай сообщил, что Вооруженные силы контролируют ровно половину Северодонецка.
  • В субботу руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк заявил, что украинские военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

Темы: СеверодонецквойнаРосcия
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