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Порошенко все еще за границей, хотя командировка уже закончилась – источники

Михаил Ткач, Алена МазуренкоПонедельник, 6 июня 2022, 17:20
Порошенко все еще за границей, хотя командировка уже закончилась – источники
фото: TG Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня. Успел посетить Великобританию.

Источник: информированные собеседники УП

Детали: По данным источников УП в политических кругах, в субботу 4.06 Порошенко прибыл в Лондон, а в ночь на 6 июня прибыл в Польшу.

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В то же время, загранкомандировка политика длилась до 02.06.

Сам Порошенко в соцсетях сообщил, что презентовал на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот программу экономического восстановления Украины.

 

Кроме того, 6 июня в соцсетях появилось видео Порошенко, который был замечен в Лондоне.

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Предыстория:

  • 30 мая пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.
  • 27 мая Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы на Львовщине. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку – на Парламентскую ассамблею НАТО. Его не пропустили в первый раз.
  • Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" - не считывался QR - код.
  • "Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти". Там подчеркнули, что у Порошенко нет запрета на выезд из страны.
  • На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей. По словам окружения, якобы из-за отсутствия всех необходимых документов.

Темы: ПорошенкоУкраинаЕвропа
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