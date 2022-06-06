Порошенко все еще за границей, хотя командировка уже закончилась – источники
Понедельник, 6 июня 2022, 17:20
Пятый президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня. Успел посетить Великобританию.
Источник: информированные собеседники УП
Детали: По данным источников УП в политических кругах, в субботу 4.06 Порошенко прибыл в Лондон, а в ночь на 6 июня прибыл в Польшу.
В то же время, загранкомандировка политика длилась до 02.06.
Сам Порошенко в соцсетях сообщил, что презентовал на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот программу экономического восстановления Украины.
Кроме того, 6 июня в соцсетях появилось видео Порошенко, который был замечен в Лондоне.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 30 мая пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.
- 27 мая Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы на Львовщине. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку – на Парламентскую ассамблею НАТО. Его не пропустили в первый раз.
- Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" - не считывался QR - код.
- "Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти". Там подчеркнули, что у Порошенко нет запрета на выезд из страны.
- На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей. По словам окружения, якобы из-за отсутствия всех необходимых документов.