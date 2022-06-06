Порошенко все еще за границей, хотя командировка уже закончилась – источники

Пятый президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня. Успел посетить Великобританию.

Источник: информированные собеседники УП

Детали: По данным источников УП в политических кругах, в субботу 4.06 Порошенко прибыл в Лондон, а в ночь на 6 июня прибыл в Польшу.

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В то же время, загранкомандировка политика длилась до 02.06.

Сам Порошенко в соцсетях сообщил, что презентовал на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот программу экономического восстановления Украины.

Кроме того, 6 июня в соцсетях появилось видео Порошенко, который был замечен в Лондоне.

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