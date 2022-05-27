Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"
Народный депутат Петр Порошенко поздно вечером 27 мая находился на пункте пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде говорят, что нардеп уезжает в командировку.
Источник: источник УП в Государственной пограничной службе, народный депутат Ирина Геращенко, заявление на сайте партии "Европейская солидарность"
Дословно "Евросолидарность": "29-30 мая 2022 лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.
31 мая – 1 июня 2022 года Петр Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза".
Детали: Пограничники подтвердили в комментарии УП, что Порошенко находился около 23:45 на территории КПП "Рава-Руська".
Геращенко сообщила, что пограничники отказали Порошенко в праве выехать за границу, ссылаясь на какое-то распоряжение. В "Евросолидарности" утверждают, что у них есть распоряжение о командировке Порошенко за подписью председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Геращенко добавила, что это свидетельствует о наличии у власти "черных списков", потому что состав делегации для участия в парламентской ассамблее НАТО был утвержден заранее, и остальным делегатам пограничники разрешили выехать.
В партии анонсировали несколько дней назад, что у экспрезидента есть планы по встречам и работе за рубежом.
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Предыстория:
- 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала допрос задержанного нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене за незаконную контрабанду угля и сотрудничество с пророссийскими боевиками в Донбассе. Медведчук заявил, что все схемы и процессы согласования незаконного сотрудничества с пророссийскими боевиками утверждал лично Порошенко через людей из своего окружения.
- В конце декабря 2021 правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.
- 19 января суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Порошенко был обязан находиться на территории Киева и Киевской области, сообщать суду о своем перемещении и сдать паспорт для выезда за границу.
- Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал и глава Службы безопасности Иван Баканов.