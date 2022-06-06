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Украина получила первые тела бойцов, погибших на "Азовстали" – AP

Алена МазуренкоПонедельник, 6 июня 2022, 22:47
Украина получила первые тела бойцов, погибших на Азовстали – AP
ФОТО: БОЙЦА ПОЛКА "АЗОВ" ДМИТРИЯ КОЗАЦКОГО ИЗ АЗОВСТАЛИ

Российские оккупанты передали Украине первые тела украинских защитников, которые погибли на заводе "Азовсталь" - это произошло в рамках обмена телами, о котором стало известно 4 июня.

Источник: Associated Press

Детали: Россия начала передачу тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе "Азовсталь".

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Экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил, что десятки тел бойцов, извлеченных из руин разбомбленного завода, были доставлены Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

Пресс-секретарь полка "Азов" Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел, переданных РФ, были из руин "Азовстали". Она сказала, что как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов".

Об извлечении останков бойцов из руин "Азовстали" украинское правительство не сообщало, но родственники солдат, погибших на заводе, обсудили процесс с журналистами.

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Жорин подтвердил, что останки, извлеченные из "Азовстали", были среди тех, что были обменены в ходе обмена тел между Украиной и РФ в количестве 160 на 160. Обмен состоялся 2 июня, но сообщили о нем 4-го. В украинском министерстве деталей обмена не сообщали. 

Брат бойца "Азова", пропавшего без вести и предположительно погибшего на заводе, рассказал, что как минимум два грузовика с телами из "Азовстали" были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.

Вячеслав Дрофа сообщил, что останков его старшего брата Дмитрия Лисеня среди найденных пока нет.

По его словам, на прошлой неделе с территории завода были извлечены тела, некоторые сильно обгорели.

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.
  • Украинская сторона и страна-агрессор 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

Темы: АзовМариупольубийствовойна
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