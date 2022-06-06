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В руках оккупантов РФ находятся более 2,5 тысяч бойцов из "Азовстали" - президент

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 17:42

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.

Источник: глава государства журналистам в понедельник, его цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вопросом (обмена пленных) занимается ГУР. На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ…

Мы знаем, о чем с россиянами договариваться, мы знаем эту цену. Мы знаем, что им нельзя доверять … ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат. Результат единственный – вернуть людей домой".

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Детали: По словам главы государства, всего в России украинских защитников с "Азовстали" - больше 2 500 человек.

Он отметил, что первой поставленной перед ГУР задачей была задача вывести украинских военнопленных живыми, и она выполнена в полном объеме.

Прямая речь: "Первая часть была – вывезти людей живыми. Я считаю, что ГУР первую часть выполнил. На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой … Они в этом плане лучшие специалисты … Я им лично доверяю. Мы ждем от них результата. Но мы не можем каждый день их спрашивать: "ну что там?...

Все это непросто. Будем верить, что им удастся поставленная задача".

Предыстория:

  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов. 
  • В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировалось вывести в несколько этапов. Формально они попадают в плен. Украинские власти планируют их обмен.
  • Украинское военное и политическое руководство не комментирует детали спецоперации до ее завершения.

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Темы: войнаАзов
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