Раненый Маси Найем пришел в себя и написал о своем состоянии
Понедельник, 6 июня 2022, 20:45
Украинский военный, адвокат Маси Найем, который был тяжело ранен на фронте, пришел в себя после операции.
Источник: Маси Найем в Facebook
Дословно: "Пришел в себя.
Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо".
Что предшествовало: 5 июня Маси Найема с тяжелым ранением головы и глаза доставили в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Он находился в коме, время от времени приходил в сознание.
Утром 6 июня его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что Маси Найема прооперировали. Он находился в тяжелом состоянии, в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания.