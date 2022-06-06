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Раненый Маси Найем пришел в себя и написал о своем состоянии

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 20:45
Маси Найем, иллюстративное фото с Facebook

Украинский военный, адвокат Маси Найем, который был тяжело ранен на фронте, пришел в себя после операции.

Источник: Маси Найем в Facebook

Дословно: "Пришел в себя.

Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо".

Что предшествовало: 5 июня Маси Найема с тяжелым ранением головы и глаза доставили в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Он находился в коме, время от времени приходил в сознание.

Утром 6 июня его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что Маси Найема прооперировали. Он находился в тяжелом состоянии, в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания.

Темы: Вооруженные силывойна
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