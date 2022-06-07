Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Герои не сдают позиции в Северодонецке, Донбасс стоит крепко – президент

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 00:01
Герои не сдают позиции в Северодонецке, Донбасс стоит крепко – президент
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

Реклама:

Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния.

Российская армия пытается задействовать на донбасском направлении еще дополнительные силы, но 103-й день – и украинский Донбасс стоит, стоит крепко".

Детали: Зеленский также сообщил, что с 24 февраля государственными наградами Украины отмечены 17 864 участника боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее в понедельник Зеленский заявил, что если ВСУ отойдут из Северодонецка, то потом при попытке его вернуть потери будут гораздо больше.

Темы: ЗеленскийСеверодонецкДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: