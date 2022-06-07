Герои не сдают позиции в Северодонецке, Донбасс стоит крепко – президент
Президент Владимир Зеленский отмечает, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои.
Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния.
Российская армия пытается задействовать на донбасском направлении еще дополнительные силы, но 103-й день – и украинский Донбасс стоит, стоит крепко".
Детали: Зеленский также сообщил, что с 24 февраля государственными наградами Украины отмечены 17 864 участника боевых действий.
Что предшествовало: Ранее в понедельник Зеленский заявил, что если ВСУ отойдут из Северодонецка, то потом при попытке его вернуть потери будут гораздо больше.