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Герои не сдают позиции в Северодонецке, Донбасс стоит крепко – президент

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 00:01
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния.

Российская армия пытается задействовать на донбасском направлении еще дополнительные силы, но 103-й день – и украинский Донбасс стоит, стоит крепко".

Детали: Зеленский также сообщил, что с 24 февраля государственными наградами Украины отмечены 17 864 участника боевых действий.

Что предшествовало: Ранее в понедельник Зеленский заявил, что если ВСУ отойдут из Северодонецка, то потом при попытке его вернуть потери будут гораздо больше.

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Темы: ЗеленскийСеверодонецкДонбассвойна
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