Зеленский о Северодонецке: Если отойти, будет очень дорого возвращаться

Президент Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ отойдут из Северодонецка, то потом при попытке его вернуть потери будут гораздо больше.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, целесообразно ли украинским военным удерживать Северодонецк, или лучше отойти в Лисичанск на более выгодные позиции

Прямая речь: "По Северодонецку, лучше ли отойти, потому что там у нас лучшие позиции. Вы должны знать: если вы отходите на лучшие позиции, вам потом будет очень дорого возвращаться, с точки зрения количества убитых своих людей, количества потерь".

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"Сейчас стоим и теряем людей, отойдем на лучшие позиции – и, если решим потом наступать, потеряем гораздо больше".

Детали: По словам президента, потом украинским войскам нужно будет "иметь в 5 раз больше техники и людей, чтобы наступать".

Он подчеркнул, что сейчас ВСУ "держат ситуацию" в Северодонецке. Но, в зависимости от развития событий, будет приниматься решение о дальнейших действиях.

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"И первый вариант – риск, и второй вариант – риск", – подчеркнул он, имея в виду выбор между борьбой за Северодонецк и отступлением, чтобы потом снова вернуть город под украинский контроль.

Что предшествовало: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 6 июня сообщил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась. Ранее во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас ВСУ удерживают позиции в промзоне.

В то же время Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что украинские военные не позволяют врагу взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк, а также удерживают контроль в Северодонецке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут еще больше отступить из Северодонецка и других городов в регионе для того, чтобы перегруппироваться. Он считает, что временная вынужденная потеря Украиной своих территорий не является трагедией, и главное – сохранить страну.