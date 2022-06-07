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Враг продолжает штурм Северодонецка – Гайдай

Ирина БалачукВторник, 7 июня 2022, 08:38
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские войска штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются, вместе с тем штурм захватчиков в направлении Новоохтырки и Воронового отбили.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Сейчас враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Также отражен штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы".

Детали: Глава ОВА также сообщил, что россияне 6 июня обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу – там пострадали два человека. 

 
Фото Из Telegram гайдая

На рынке вспыхнул пожар – возгорание на площади 1 000 квадратных метров потушили только ближе к вечеру. 

 
Фото из Telegram гайдая

Еще трое раненых – два мужчины и женщину – в Лисичанске и Приволье госпитализировали в лечебные учреждения других регионов.

Также утром 6 июня враг обстрелял город Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили 10 атак врага, уничтожили 1 танк, 3 артиллерийские системы, 2 боевые бронированные машины, 1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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