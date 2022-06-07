Ставленник Кремля надеется на "референдум" в Херсонской области

Назначенные российскими военными власти коллаборантов в Херсонской области заявили, что в оккупированном регионе пройдет "референдум" о вхождении в состав России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова

Прямая речь коллаборанта Стремоусова: "Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они уже будут принимать какие-то промежуточные решения.

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Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области".

Детали: Представитель оккупационных властей не уточнил, когда состоится "референдум". По словам Стремоусова, еще "много работы" в этом отношении.

На следующем этапе коллаборанты собираются провести незаконные "выборы".

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