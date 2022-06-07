Ставленник Кремля надеется на "референдум" в Херсонской области
Назначенные российскими военными власти коллаборантов в Херсонской области заявили, что в оккупированном регионе пройдет "референдум" о вхождении в состав России.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова
Прямая речь коллаборанта Стремоусова: "Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они уже будут принимать какие-то промежуточные решения.
Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области".
Детали: Представитель оккупационных властей не уточнил, когда состоится "референдум". По словам Стремоусова, еще "много работы" в этом отношении.
На следующем этапе коллаборанты собираются провести незаконные "выборы".
Предыстория:
- В конце апреля коллаборант Кирилл Стремоусов заявлял, что никакие референдумы в области не планируется.
- В начале мая назначенные оккупантами так называемые "власти" Херсонской области отмечали, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.