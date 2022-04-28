Ставленник Кремля заявил, что никаких референдумов в Херсонской области не планируется
Коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами на должность зампреда Херсонской области, заявил, что никаких референдумов в области не планируется.
Источник: российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Стремоусова: "Референдумов никаких не планируется".
Детали: По его словам, сейчас главная задача – "восстановление экономики региона".
Ставленник Кремля также заявил, что возвращение Херсонской области в "нацистскую", как он утверждает, Украину – исключено.
Что было раньше: Утром 20 апреля в Херсоне был убит известный пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов, который работал со Стремоусовым.
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Предыстория:
- 21 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на оккупированной территории Херсонской области россияне объявили мобилизацию мужчин, а также планируют так называемый "референдум" и "перепись населения".
- 25 апреля военные РФ захватили здание Херсонского городского совета и стали там хозяйничать. Со здания сняли флаг Украины. Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.
- 26 апреля в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
- Городской голова Херсона Игорь Колыхаев призвал президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.
- 27 апреля источники российских журналистов в Кремле заявили, что в середине мая российские спецслужбы готовят "референдумы" о "присоединении" так называемых формирований "ДНР" и "ЛНР" в состав России, после чего готовят подобный сценарий в Херсонской области.
- Позже Стремоусов заявил, что с 1 мая оккупанты собираются вводить на Херсонщине российские рубли.