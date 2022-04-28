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Ставленник Кремля заявил, что никаких референдумов в Херсонской области не планируется

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 08:42
Валерий Кулешов (слева, его недавно убили) и Кирилл Стремоусов (справа). Фото detector.media

Коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами на должность зампреда Херсонской области, заявил, что никаких референдумов в области не планируется.

Источник: российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Стремоусова: "Референдумов никаких не планируется".

Детали: По его словам, сейчас главная задача – "восстановление экономики региона".

Ставленник Кремля также заявил, что возвращение Херсонской области в "нацистскую", как он утверждает, Украину – исключено.

Что было раньше: Утром 20 апреля в Херсоне был убит известный пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов, который работал со Стремоусовым.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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