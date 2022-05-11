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Ставленники Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 13:04
Ставленники Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума
Фото wikimapia.org

Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова

Прямая речь коллаборанта Стремоусова: "Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики – ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона РФ".

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Детали: По словам ставленника Кремля, Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России. А структура власти в Херсонской области якобы будет выстраиваться по аналогии с российскими регионами.

Коллаборант добавил, что банк для хождения рубля в Херсонской области заработает до конца мая, и в перспективе он будет интегрирован с российским Центробанком.

Сообщается также, что российские оккупанты в ходе нападения смогли "полностью отрезать Украину от Азовского моря", а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с псевдореспубликой "ДНР".

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Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияРосcия
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