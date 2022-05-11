Ставленники Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума
Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова
Прямая речь коллаборанта Стремоусова: "Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики – ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона РФ".
Детали: По словам ставленника Кремля, Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России. А структура власти в Херсонской области якобы будет выстраиваться по аналогии с российскими регионами.
Коллаборант добавил, что банк для хождения рубля в Херсонской области заработает до конца мая, и в перспективе он будет интегрирован с российским Центробанком.
Сообщается также, что российские оккупанты в ходе нападения смогли "полностью отрезать Украину от Азовского моря", а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с псевдореспубликой "ДНР".
Предыстория:
- Ранее разведка США сообщала, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области к "середине мая", далее в планах оккупантов аннексия Херсонской области и создание "ХНР".
- 9 мая коллаборант Владимир Сальдо заявил, что Херсонщину не планируют объединять с оккупационной администрацией Крыма, но могут внести в федеральное объединение.
- 28 апреля коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами на должность зампреда Херсонской области, заявил, что никаких референдумов в области не планируется.