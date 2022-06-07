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Жители Киевщины подорвались на мине в лесу, куда поехали за дровами

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 12:11
Жители Киевщины подорвались на мине в лесу, куда поехали за дровами
фото из ТГ Кулебы

В Киевской области местные жители подорвались на мине в лесу: к счастью, обошлось без жертв.

Источник: глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Детали: 6 июня в Полесской общине местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подорвались на мине.

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Прямая речь: "К счастью, никто не погиб. Люди получили легкие контузии. Еще раз подчеркиваю опасность мин на деоккупированных территориях. Берегите себя и своих близких".

Напомним: На время действия военного положения в Киевской области и в самой столице гражданскому населению запрещено посещение и въезд в лес.

Темы: Киевская областьвойнаразминирование
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