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Оккупанты держат в застенках Херсонщины 600 человек: пытки и нечеловеческие условия

Вторник, 7 июня 2022, 15:44
Оккупанты держат в застенках Херсонщины 600 человек: пытки и нечеловеческие условия

В оккупированной Херсонской области российские захватчики держат в застенках около 600 человек, а также вывозят похищенных жителей в аннексированный Крым.

Источник: постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в Укринформе

Прямая речь Ташевой: "По нашей информации, на территории Херсонской области около 600 человек, которые находятся в подвальных помещениях, в специально оборудованных помещениях, в застенках".

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Детали: По словам Ташевой, около 300 человек находятся "в подвалах" в оккупированном Херсоне, остальные – в других населенных пунктах области. Людей содержат, в частности, в здании Херсонской ОГА, СИЗО, в ПТУ №17 города Геническ.

Похищенных жителей области оккупанты держат в нечеловеческих условиях, их пытают.

Часть похищенных жителей россияне везут в аннексированный Крым. Там они содержатся в Симферопольском СИЗО в отдельном блоке и в аннексированном Севастополе. Среди заложников оккупантов – активисты, журналисты, военнопленные.

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Что предшествовало: Сегодня назначенные российскими военными "власти" коллаборантов в Херсонской области выразили надежду, что в оккупированном регионе пройдет "референдум" о вхождении в состав России, хотя раньше утверждалось другое.

Напомним: Служба безопасности Украины получила информацию, что на внутренних блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать граждан, которые покажутся им подозрительными.

Темы: Херсонпытки
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