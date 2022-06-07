Херсонщину хотят подготовить к "референдуму" о включении в состав РФ – глава ОВА
Вторник, 7 июня 2022, 22:25
Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.
Источник: Лагута в эфире телемарафона
Детали: По его словам, 6 июня в облгосадминистрации Херсона прошло большое совещание коллаборантов с участием замглавы администрации президента РФ.
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Он поставил задачу коллаборантам "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".
Лагута сообщил, что это последнее решение оккупантов, до этого были и другие варианты: "Сначала республика, потом присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В конце апреля коллаборант Кирилл Стремоусов заявлял, что никакие референдумы в области не планируется.
- В начале мая назначенные оккупантами так называемые "власти" Херсонской области отмечали, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.