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Херсонщину хотят подготовить к "референдуму" о включении в состав РФ – глава ОВА

Алена МазуренкоВторник, 7 июня 2022, 22:25
Херсонщину хотят подготовить к референдуму о включении в состав РФ – глава ОВА
фото: ФБ Лагуты

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ. 

Источник: Лагута в эфире телемарафона

Детали: По его словам, 6 июня в облгосадминистрации Херсона прошло большое совещание коллаборантов с участием замглавы администрации президента РФ.

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Он поставил задачу коллаборантам "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".

Лагута сообщил, что это последнее решение оккупантов, до этого были и другие варианты: "Сначала республика, потом присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ".

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Темы: Херсонская областьоккупацияреферендумРосcия
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