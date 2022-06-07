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Украина вернула уже 210 тел защитников Мариуполя – ГУР

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 22:42
Украина вернула уже 210 тел защитников Мариуполя – ГУР
"Азовсталь", фото Getty Images

На подконтрольную территорию возвращено уже 210 тел погибших защитников Мариуполя, большинство из которых защищали "Азовсталь".

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя.

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На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники "Азовстали"".

Детали: ГУР отмечает, что Координационный штаб по поручению президента работает над тем, чтобы вернуть на подконтрольную территорию тело каждого павшего.

Что предшествовало: Украинская сторона и страна-агрессор 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

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Позже пресс-секретарь полка "Азов" Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел, переданных РФ, были из руин "Азовстали". Она сказала, что как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов".

Темы: МариупольАзовобменразведка
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