Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина вернула уже 210 тел защитников Мариуполя – ГУР

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 22:42
"Азовсталь", фото Getty Images

На подконтрольную территорию возвращено уже 210 тел погибших защитников Мариуполя, большинство из которых защищали "Азовсталь".

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя.

На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники "Азовстали"".

Детали: ГУР отмечает, что Координационный штаб по поручению президента работает над тем, чтобы вернуть на подконтрольную территорию тело каждого павшего.

Что предшествовало: Украинская сторона и страна-агрессор 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

Позже пресс-секретарь полка "Азов" Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел, переданных РФ, были из руин "Азовстали". Она сказала, что как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольАзовобменразведка
Главное сегодня

Российские коммунисты решили забрать у жены Зеленского крымскую квартиру

Главный раввин Москвы покинул РФ после требования режима поддержать войну в Украине

видео"Горит-пылает": артиллерия ВСУ уничтожила склад РФ с "Градами"

В Украине арестовали активы компании почетного строителя РФ из окружения Путина

В Киеве вернули плату за парковку, нарушителей будет забирать эвакуатор – КГВА

На Северодонецком направлении ВСУ отбросили врага – сводка штаба

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты в Мариуполе используют детей для пропаганды – советник мэра
Россияне звонят родственникам военных, вышедших из "Азовстали": угрожают изнасилованием и смертью
Оккупанты "деукраинизируют" стелу с надписью Маріуполь
Последние новости
14:31
Российская авиакомпания не будет запускать лоукостер из-за нехватки самолетов
14:12
Украина ждет "разве что чуда" от саммита НАТО в Мадриде
14:07
Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского сейчас невозможна
14:07
видеоРоссияне снова обстреляли Сумщину: разрушили помещение подразделения ГПСУ
14:07
фотоНа Николаевщине ГСЧС спасли детеныша совы от пожара, вызванного оккупантами
14:01
фото Россияне обстреляли Запорожскую область: есть раненый, много разрушений
13:55
фотоЗа пытки мирных граждан объявлено подозрение погибшему в Украине подполковнику РФ
13:44
Шольц рассказал Зеленскому о своем телефонном разговоре с Путиным
13:40
Поиск за ДНК: в Минздраве объяснили, как найти погибших или пропавших родных во время войны
13:40
Закарпатские компании не будут поставлять горючее в регионы, пока не преодолеют дефицит в области
Все новости...