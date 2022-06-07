Украина хочет приобрести "Железный купол" у Израиля, США не против – посол

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывает продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" и утверждает, что США не будут возражать против этого.

Источник: AP, Washington Post

Прямая речь: "Нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол.

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Это позволит нам спасти наших мирных женщин и детей от обстрелов российских ракет...

Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности".

Детали: Отмечается, что Корнийчук не стал обвинять Израиль в блокировании продажи системы ПРО, но призывает израильское правительство подкрепить свою словесную поддержку Украины военной помощью.

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Он раскритиковал Израиль за его реакцию на войну, сославшись на отсутствие действий по оказанию военной помощи, его решение не лечить украинских солдат в своих медучреждениях и отсутствие обновлений о войне в израильских СМИ.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он сказал, что Украина хочет купить систему "Железный купол", утверждая, что США не будут возражать против такой продажи.

По данным Исследовательской службы Конгресса, США оказывают финансовую поддержку израильскому "Железному куполу" уже около 10 лет, предоставив около 1,6 миллиарда долларов на его производство и техобслуживание.

Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности, выпущенных по территории Израиля.

Корнийчук также заявил, что на прошлой неделе Израиль отклонил запрос США к Германии на поставку Украине противотанковых ракет Spike с израильской лицензией.

Почему это важно: Израиль ограничил свою поддержку Украины гуманитарной помощью.

Израиль опасается, что помощь Украине в военном отношении приведет к раздражению РФ и повлияет на ее военное присутствие в Сирии.

В то же время, разговоры о предоставлении Украине вооружения звучали после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что "Адольф Гитлер имел еврейскую кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Израиль возмутился такими заявлениями, однако после разговора премьера этой страны и президента России Владимира Путина израильская сторона сообщила, что Путин извинился за слова Лаврова. В России о подобных деталях не сообщали.

Впоследствии разговоры о предоставлении вооружения Украине в Израиле стихли, а РФ заявила, что может вывести все свои войска из Сирии.

Напомним: