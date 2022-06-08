Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, которые уже на передовой

Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия. Чтобы они могли противостоять российским атакам", - сказал министр обороны Берн Арильд Грамм.

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В феврале правительство решило передать Украине до 2000 противотанковых средств М72. САУ М109 является продолжением военной поддержки.

По словам Грама, развитие войны в Украине указывает на то, что теперь необходимо передавать и тяжелую технику, и системы вооружения.

Из соображений безопасности Минобороны Норвегии ранее не комментировало передачу гаубиц.

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Подтверждение поступило после того, как командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил Норвегию за поставки САУ и написал, что оружие из Норвегии уже используется на передовой.

"Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние", – написал он в Facebook .

"Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, которые являются герметичными и абсолютно идентичными, что влияет на точность разлета при выстрелах. Мои люди с легкостью за одну неделю овладели М109А3", – добавил Залужный.