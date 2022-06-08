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Суд запретил "Оппозиционный блок"

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 17:13
Суд запретил Оппозиционный блок

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".

Источник: общественное движение "Чесно", получившее копию решения суда

Дословно: "Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде".

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Детали: Как отмечает аналитик "Чесно" Игорь Фещенко, заседание суда формально было открытым, впрочем, журналистов без объяснений в зал судебных заседаний не допустили. Не ответили в суде и на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания.

Поэтому из-за закрытости судебного процесса причины запрета "Оппозиционного блока" станут известны только после публикации полного текста судебного решения.

Само заседание, по данным активистов, длилось около полутора часов.

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Движение "Чесно" напоминает, что ведет реестр госизменников - в нем уже 16 представителей "Оппозиционного блока". В частности, экс-нардеп Евгений Балицкий, назначенный фейковым губернатором оккупантов в Запорожье, и Галина Данильченко, самопровозглашенная и.о. городского головы Мелитополя, которая одной из первых встала на сторону врага.

В то же время лидер движения Вита Думанская говорит, что запрет партий сам по себе не даст желаемого результата.

Прямая речь: "Мы знаем о том, что уже запрещали "Компартию", дальше у нас перестала работать "Партия регионов". И многие перешли либо в "Оппоблок", либо в ОПЗЖ, либо в другие пророссийские партии. Мы этот вопрос исследовали. Политики из указанных политсил и дальше работают, создавая новые партии.

Прокуратура расследует более 2 000 фактов госизмены и только 18% направлены в суд. Главная цель нашего реестра — помнить о каждом коллаборанте и предателе. Правоохранители должны привлечь их к ответственности. Тогда такие политики не смогут снова баллотироваться. Иначе нам снова придется бороться с ними и их новыми проектами".

Темы: Оппозиционный блоксудпартии
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