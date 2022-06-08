Россияне контролируют большую часть Северодонецка, бои ведутся в городе – Гайдай
Среда, 8 июня 2022, 21:29
Глава Луганской ОГА сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook
Дословно: "Орки контролируют большую часть Северодонецка. Промзона – наша, рашистов там нет.
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Бои идут только на улицах внутри города".
Детали: По словам Гайдая, более 90% области временно находится под оккупацией России.
В то же время Лисичанск полностью под украинским контролем.
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Глава области отметил, что россияне хаотически мощно обстреливают город: "Имеем огромные разрушения жилищного сектора, угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет".
Предыстория:
- 6 июня президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".
- Российские войска штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются, вместе с тем штурм захватчиков в направлении Новоохтырки и Воронового отбили.