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Россияне контролируют большую часть Северодонецка, бои ведутся в городе – Гайдай

Мазуренко Алена Среда, 8 июня 2022, 21:29
фото: ФБ Гайдая

Глава Луганской ОГА сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Орки контролируют большую часть Северодонецка. Промзона – наша, рашистов там нет.

Бои идут только на улицах внутри города".

Детали: По словам Гайдая, более 90% области временно находится под оккупацией России.

В то же время Лисичанск полностью под украинским контролем.

Глава области отметил, что россияне хаотически мощно обстреливают город: "Имеем огромные разрушения жилищного сектора, угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет".

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Предыстория: 

  • 6 июня президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".
  • Российские войска штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются, вместе с тем штурм захватчиков в направлении Новоохтырки и Воронового отбили.

Темы: СеверодонецкоккупациявойнаЛуганская область
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