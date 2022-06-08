Россияне контролируют большую часть Северодонецка, бои ведутся в городе – Гайдай

Глава Луганской ОГА сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Орки контролируют большую часть Северодонецка. Промзона – наша, рашистов там нет.

Реклама:

Бои идут только на улицах внутри города".

Детали: По словам Гайдая, более 90% области временно находится под оккупацией России.

В то же время Лисичанск полностью под украинским контролем.

ВИДЕО ДНЯ

Глава области отметил, что россияне хаотически мощно обстреливают город: "Имеем огромные разрушения жилищного сектора, угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет".

Предыстория: