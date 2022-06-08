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Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Мазуренко Алена Среда, 8 июня 2022, 22:11
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Северодонецк сейчас остается эпицентром противостояния на Донбассе. По его словам, там сейчас решается судьба Донбасса.

Источник: обращение Зеленского к украинцам в конце 105-го дня войны

Прямая речь: "Северодонецк по итогам и этого дня, уже 105-й день полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе.

Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых трудных за эту войну.

Я благодарен каждому и каждой, кто защищается в этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса".

Детали: Кроме того, Зеленский сообщил, что подписал указ о награждении украинских защитников. Он наградил 285 бойцов, из них 68 – посмертно.

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Предыстория: 

  • 6 июня президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".
  • Глава Луганской ОГА сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка.
  • Российские войска штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются, вместе с тем штурм захватчиков в направлении Новоохтырки и Воронового отбили.

Темы: ДонбассСеверодонецкЗеленскийвойна
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