Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Северодонецк сейчас остается эпицентром противостояния на Донбассе. По его словам, там сейчас решается судьба Донбасса.
Источник: обращение Зеленского к украинцам в конце 105-го дня войны
Прямая речь: "Северодонецк по итогам и этого дня, уже 105-й день полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе.
Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых трудных за эту войну.
Я благодарен каждому и каждой, кто защищается в этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса".
Детали: Кроме того, Зеленский сообщил, что подписал указ о награждении украинских защитников. Он наградил 285 бойцов, из них 68 – посмертно.
Предыстория:
- 6 июня президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".
- Глава Луганской ОГА сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка.
- Российские войска штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются, вместе с тем штурм захватчиков в направлении Новоохтырки и Воронового отбили.