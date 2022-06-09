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Потери России: 31 700 солдат и почти 1 400 танков

Ирина БалачукЧетверг, 9 июня 2022, 09:35
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 31 700 военных, 1 398 танков, 3 438 ББМ и 711 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 398 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 438 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 711 (+8) ед,
  • РСЗО – 213 (+0) ед,
  • средств ПВО – 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 125 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15) ед,
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Темы: Росcиявойна
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