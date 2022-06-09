Потери России: 31 700 солдат и почти 1 400 танков

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 31 700 военных, 1 398 танков, 3 438 ББМ и 711 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 398 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 438 (+9) ед,

артиллерийских систем – 711 (+8) ед,

РСЗО – 213 (+0) ед,

средств ПВО – 96 (+0) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3) ед,

крылатых ракет – 125 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15) ед,

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.