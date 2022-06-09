Британская газета "Independent" со ссылкой на отчет разведки пишет, что украинские войска несут огромные потери в войне, так как российские войска превосходят их в вооружении в десятки раз.

Источник "The Independent", которой владеет россиянин Александр Лебедев

Обновлено справковкой: Британская газета "The Independent" в 2010 году была выкуплена бывшим разведчиком КГБ, российским предпринимателем Александром Лебедевым.

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Детали: Издание ознакомилось с "отчетом разведки", происхождение которого не уточняет.

Согласно отчету, ВС России превосходят ВС Украины по артиллерии в соотношении 20:1, по боеприпасам – 40:1.

Кроме того, украинские силы ограничены радиусом действия в 25 км, в то время как противник может нанести удар с расстояния в 12 раз больше.

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В отчете утверждается "серьезное деморализующее воздействие на украинские силы, а также очень реальный материальный эффект; случаи дезертирства растут каждую неделю" по мере того, как российские войска захватывают новые территории на востоке и укрепляют контроль над захваченными городами.

Также отмечается, что позиции Киева на переговорах ослабевают из-за растущего неравенства в количестве пленных.

По данным неназванной "разведки", количество российских солдат, удерживаемых Украиной, сократилось с 900 в апреле до 550 после серии обменов. РФ имеет в плену более 5600 украинских военнослужащих, в Мариуполе сдались 2500 человек, включая членов батальона "Азов".

Россияне настаивают на обмене пленными 1:1. При статус-кво 4500 украинцев могут находиться в российских тюрьмах до заключения мирного соглашения.

"Москва, скорее всего, воспользуется этим как рычагом для внутренней дестабилизации Украины, если не будет социальной защиты их семей и четких коммуникаций", – пишет "Independent".

Корреспонденты газеты на прошлой неделе стали свидетелем потерь украинских войск и нехватки дальнобойной огневой мощи для отпора; один солдат, опрошенный в Лисичанске, с тех пор был убит, а еще трое ранены.

В разведсводке говорится: "Очевидно, что обычная война не может быть выиграна, если у вашей стороны в несколько раз меньше оружия, ваше оружие поражает противника с более короткой дистанции и у вас значительно меньше боеприпасов, чем у противника".

Дословно: "Тактическая обстановка на Восточном фронте такова… у украинской стороны практически полностью закончились запасы ракет для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган", которые позволяли эффективно сдерживать наступление россиян в первые месяцы войны на дистанциях 60-80 км.

Сегодня максимальная дальность стрельбы ВСУ составляет 25 км. Это дальность, на которой может вести огонь артиллерия калибра 152/155 мм и оставшиеся на вооружении установки РСЗО "Град".

При этом противник наносит удары по скоплениям украинских войск с расстояния 300 км тактическими баллистическими ракетами "Искандер", с 70-80 км с применением РСЗО "Смерч" и "Точка-У", с 40-60 км с применением РСЗО "Ураган".

Это создает ситуацию абсолютного неравенства на поле боя, не говоря уже о полном господстве авиации противника в воздухе, которое лишь иногда можно исправить применением "Стингеров" и ошибками российских летчиков".

Детали: В отчете говорится, что Украина пока получила относительно небольшое количество западного оружия, а доставка на боевые позиции идет медленно, поэтому россияне стремятся использовать свое преимущество в оставшееся время, чтобы прорвать оборону Украины на Донбассе.

Отмечается, что оценка разведки была составлена ​​до объявления британским правительством о том, что оно поставит Украине небольшое количество реактивных систем залпового огня M270, но после сообщения о поставке США мобильных реактивных систем HIMARS. Очевидно, оценка составлялась в начале июня.