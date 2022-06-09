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Украина готова взаимно отменить пошлины на товары из ЕС

Четверг, 9 июня 2022, 15:29

Украина готова в ответ на временную полную либерализацию торговли со стороны ЕС отменить пошлины на европейские товары.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Чтобы мы могли в дальнейшем говорить о сохранении режима "ноль на ноль" продолжительностью дольше 12 месяцев, мы готовы внедрить такой механизм уже сейчас", - сказал Качка на заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг.

Он добавил, что Украина намерена, прежде всего, отменить пошлины на агропродукцию с ЕС.

Качка отметил, что видит необходимость защищать украинский рынок от товаров из тех стран, с которыми нет преференциальных условий торговли.

"Конкуренция, от которой мы хотим защищаться - это Турция, Китай и другие страны, с которыми у нас нет режима преференциальной торговли", - отметил он.

"Поэтому чтобы вести работу с ЕС относительно постоянного режима беспошлинной торговли, мы хотим пойти на такой шаг. И в контексте нашего кандидатства в ЕС это очень правильно и уместно", - добавил Тарас Качка.

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"Экономически нам это выгодно. Единственная отрасль, где есть экономический дисбаланс - это свинина, но здесь скорее из-за африканской чумы свиней, а также - сыры. По сырам у нас была дискуссия, стоит ли защищать рынок. С одной стороны, в последние годы был рост импорта сыров, преимущественно из Польши, но общая доля импортных сыров не превышает 25%... Однозначных признаков ущерба для украинских сыропроизводителей нет", - пояснил Качка.

Напомним, ранее Евросоюз принял решение, освобождающее на год украинский экспорт от пошлин.

Решение вступило в силу 4 июня. Оно должно помочь украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке.

Темы: УкраинаЕСтаможенный кодекс
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