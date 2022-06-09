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Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону

Денис КарловскийЧетверг, 9 июня 2022, 17:14
Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону
литовская марка с байрактаром. фото: facebook-страница тапинаса

Почта Литвы открыла продажу марки с изображением БПЛА Bayraktar, на который жители страны собирали средства, и рекомендует отправлять письма мировым лидерам с этой маркой, в том числе немецкому канцлеру Олафу Шольцу и французскому президенту Эмманюэлю Макрону.

Источник: сайт "Почты Литвы"

Детали: Литовская почта выпустила эту марку, чтобы отметить благотворительную акцию по приобретению "Байрактара" для Вооруженных сил Украины, проведённую по инициативе литовского журналиста Андрюса Тапинаса.

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За три дня жители Литвы собрали почти 6 миллионов евро, чтобы купить турецкий беспилотник и передать его в ВСУ.

Тапинас поддержал призыв литовской почты писать письма с этой маркой в ​​руководящие институты ЕС, руководство международных организаций и на адреса лидеров европейских стран с призывом более активно поддерживать Украину и предоставлять ей оружие. В своем письме к Макрону и Шольцу он подчеркнул, что общественность будет вынуждена сама возглавить процессы поставок вооружения в Украинуе, если лидеры не могут отважиться из-за желания договориться с Россией.

В своем письме к Макрону Тапинасу процитировал известное выражение французского президента и лидера Движения Сопротивления генерала Шарля де Голля "Политика – слишком серьезное дело, чтобы отдавать ее в руки политикам. Неполитики лучше справятся с этим". А в письме Шольцу литовский телеведущий процитировал слова немецкого поэта Вольфганга фон Гёте "Разделяй и властвуй, наверное, мудрый совет, но впрочем лучше будет "объединяй и веди за собой".

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Половина средств за покупку марки поступает на счета благотворительного фонда "Сине/желтый" (на литовском Mėlyna ir geltona) на гуманитарную помощь Украине.

Дизайн изображения разработало креативное агентство What about.

Предыстория:

  • 25 мая известный литовский телеведущий Андрюс Тапинас приступил к сбору средств на приобретение "Байрактара" для ВСУ. Он договорился о юридических деталях через представителей министерств обороны Литвы и Турции. За трое суток обычные граждане собрали более 5 миллионов евро.
  • Однако турецкий производитель боевых беспилотников решил подарить "Байрактар" литовцам бесплатно, отметив их гражданскую позицию и активность, а литовцы решили передать собранные средства на нужды ВСУ.

Темы: ЛитвабайрактарпочтаМакрон
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