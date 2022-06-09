Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону
Почта Литвы открыла продажу марки с изображением БПЛА Bayraktar, на который жители страны собирали средства, и рекомендует отправлять письма мировым лидерам с этой маркой, в том числе немецкому канцлеру Олафу Шольцу и французскому президенту Эмманюэлю Макрону.
Источник: сайт "Почты Литвы"
Детали: Литовская почта выпустила эту марку, чтобы отметить благотворительную акцию по приобретению "Байрактара" для Вооруженных сил Украины, проведённую по инициативе литовского журналиста Андрюса Тапинаса.
За три дня жители Литвы собрали почти 6 миллионов евро, чтобы купить турецкий беспилотник и передать его в ВСУ.
Тапинас поддержал призыв литовской почты писать письма с этой маркой в руководящие институты ЕС, руководство международных организаций и на адреса лидеров европейских стран с призывом более активно поддерживать Украину и предоставлять ей оружие. В своем письме к Макрону и Шольцу он подчеркнул, что общественность будет вынуждена сама возглавить процессы поставок вооружения в Украинуе, если лидеры не могут отважиться из-за желания договориться с Россией.
В своем письме к Макрону Тапинасу процитировал известное выражение французского президента и лидера Движения Сопротивления генерала Шарля де Голля "Политика – слишком серьезное дело, чтобы отдавать ее в руки политикам. Неполитики лучше справятся с этим". А в письме Шольцу литовский телеведущий процитировал слова немецкого поэта Вольфганга фон Гёте "Разделяй и властвуй, наверное, мудрый совет, но впрочем лучше будет "объединяй и веди за собой".
Половина средств за покупку марки поступает на счета благотворительного фонда "Сине/желтый" (на литовском Mėlyna ir geltona) на гуманитарную помощь Украине.
Дизайн изображения разработало креативное агентство What about.
Предыстория:
- 25 мая известный литовский телеведущий Андрюс Тапинас приступил к сбору средств на приобретение "Байрактара" для ВСУ. Он договорился о юридических деталях через представителей министерств обороны Литвы и Турции. За трое суток обычные граждане собрали более 5 миллионов евро.
- Однако турецкий производитель боевых беспилотников решил подарить "Байрактар" литовцам бесплатно, отметив их гражданскую позицию и активность, а литовцы решили передать собранные средства на нужды ВСУ.