Турция подарит Литве "Байрактар" для ВСУ, на который всей страной собрали 5 млн евро

Турция решила подарить Литве беспилотник "Байрактар" для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили координатор кампании, ведущий Андрюс Тапинас и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Это невероятно, но Турция только что согласилась безвозмездно передать "Байрактар", на который литовцы собирали деньги. Это просто невероятно! На собранные средства мы приобретем необходимые боеприпасы, а остальная сумма также пойдет на поддержку Украины", – сообщил Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦