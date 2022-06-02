Турция подарит Литве "Байрактар" для ВСУ, на который всей страной собрали 5 млн евро

Турция решила подарить Литве беспилотник "Байрактар" для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили координатор кампании, ведущий Андрюс Тапинас и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Это невероятно, но Турция только что согласилась безвозмездно передать "Байрактар", на который литовцы собирали деньги. Это просто невероятно! На собранные средства мы приобретем необходимые боеприпасы, а остальная сумма также пойдет на поддержку Украины", – сообщил Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦 June 2, 2022

"Турков настолько поразило стремление литовского народа помочь Украине, что Турция решила подарить боевой дрон Bayraktar TB2 со всей оптикой и необходимым оборудованием. Теперь у нас есть "Байрактар", есть оборудование для него и все еще есть 4,4 млн евро. Спасибо за лидерство министру обороны Арвидасу Анушаускасу и его заместителю Вилиусу Семешко за успешные переговоры, и конечно благодарим Турцию за такой чудесный подарок в ответ на небольшую инициативу телеканала в небольшой стране", – написал в своем Facebook Тапинас.

По его словам, турецкая сторона пообещала максимально быстро подготовить дрон к передаче – ориентировочно в течение трех недель, и украсить его цветами флагов Литвы и Украины.

Андрюс Тапинас детализировал, что 1,5 млн евро из собранной суммы перечислят Минобороны Литвы для того, чтобы профинансировать боеприпасы для дрона, а еще 4,4 млн направят на другую помощь Украине. "Поскольку все это – ваши деньги, мы, наверное, проведем опрос и решим вместе", – добавил он.

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Новые детали должны сообщить на следующее утро на специальном брифинге Минобороны.

Напомним, литовцы за трое суток собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

В среду 1 июня было подписано соглашение между Литвой и Турцией, разрешающее Литве покупать боевые дроны "Байрактар".