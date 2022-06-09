Смертная казнь для иностранцев: Украина отреагировала на ничтожный приговор оккупантов
В Украине считают никчемным решение оккупантов о смертной казни для трех иностранцев, защищавших Украину в составе ВСУ.
Источник: спикер украинского МИДа Олег Николенко в комментарии УП
Прямая речь Николенко: "Т.н. "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях никчемный.
Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных.
Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины".
Детали: Спикер украинского ведомства подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими ВСУ.
По его словам, согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов.
Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен, пользуются правами военнопленных, а врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно обращаться с ними.
Напомним:
- 9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.
- Речь идет о британцах Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.
- Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях – ред.) и имеют соответствующие права. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.