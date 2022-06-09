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Смертная казнь для иностранцев: Украина отреагировала на ничтожный приговор оккупантов

Мазуренко Алена Четверг, 9 июня 2022, 19:04
ЗДАНИЕ МИД УКРАИНЫ В КИЕВЕ. ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП

В Украине считают никчемным решение оккупантов о смертной казни для трех иностранцев, защищавших Украину в составе ВСУ.

Источник: спикер украинского МИДа Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь Николенко: "Т.н. "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях никчемный.

Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных.

Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины".

Детали: Спикер украинского ведомства подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими ВСУ.

По его словам, согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов.

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Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен, пользуются правами военнопленных, а врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно обращаться с ними.

Напомним: 

  • 9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.
  • Речь идет о британцах Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.
  • Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях – ред.) и имеют соответствующие права. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.

Темы: ДНРпленныевойнаОРДЛО
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