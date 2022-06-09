Смертная казнь для иностранцев: Украина отреагировала на ничтожный приговор оккупантов

В Украине считают никчемным решение оккупантов о смертной казни для трех иностранцев, защищавших Украину в составе ВСУ.

Источник: спикер украинского МИДа Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь Николенко: "Т.н. "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях никчемный.

Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных.

Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины".

Детали: Спикер украинского ведомства подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими ВСУ.

По его словам, согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов.

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Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен, пользуются правами военнопленных, а врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно обращаться с ними.

Напомним: