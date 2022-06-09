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Террористы "приговорили" к смертной казни 3 иностранцев, защищавших Украину

Алена МазуренкоЧетверг, 9 июня 2022, 17:03
Террористы приговорили к смертной казни 3 иностранцев, защищавших Украину
фото: РИА Новости

Террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.

Источник: прокремлевские российское издание "РИА Новости"

Детали: Так называемый "верховный суд ДНР" вынес первый приговор иностранным бойцам, воевавшим на стороне Украины, которых они называют "наемниками".

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Речь идет о британцах Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.

Они осуждены террористами на смертную казнь.

Оккупанты дали иностранным защитникам Украины месяц на обжалование "решения" так называемого суда.

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Бойцев признали виновными в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного устройства ДНР".

Что было раньше: Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на иностранцев, защищающих Украину от российских захватчиков, не распространяется Женевская конвенция.

По его словам, их нужно "денацифицировать прежде всего".

Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях – ред.) и имеют соответствующие права. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.

Согласно международному праву – это похищение, иностранцы там пленные, а у "суда" нет юридической силы.

Убийство пленных считается военным преступлением и не имеет сроков давности рассмотрения.

Справка: Брагим Саадун - 25.08.2000, гражданины Марокко. Служил в 36-й бригаде морской пехоты по контракту. Ушел на учение в ноябре, с начала февраля участвовал в активных боевых действиях.

Эйдин Эйслин и Шон Пиннер также служили в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Они попали в плен в апреле.

Напомним: 

  • 12 апреля британец – военнослужащий бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, участвующей в обороне Мариуполя, Эйдин Эйслин сказал своим друзьям и семье, что они сложат оружие и сдадутся в плен к российским оккупантам.
  • Жена государственного изменника и кума президента РФ Виктора Медведчука призвала Британию обменять ее мужа на пленных иностранных бойцов.

Темы: войнаоккупацияОРДЛОДНР
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