По Белгород-Днестровскому району россияне ударили 3 ракетами Х-22 – ОК "Юг"

Спасатели разбирают завалы в жилой 9-этажке, в которую попала российская ракета. Фото с Facebook ГСЧС

Российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22, их запустили из направления Черного моря.

Источник: Одесский городской совет со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно ОК "Юг": "В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 из направления Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха".

Детали: Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по поселку Сергеевка. В девятиэтажном доме разрушена наружная стена и перекрытие с 1 по 9 этаж.

Фото Из Telegram КирилЛа ТимошенкО

На базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.

Фото Из Telegram КирилЛа ТимошенкО

По состоянию на 8:30 утра 18 человек погибли, среди них 2 ребенка.

Медицинскую помощь оказали 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина. Из-под завалов спасли 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы.

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Фото Из Telegram КирилЛа ТимошенкО

Спасательные работы продолжаются. Также на местах попаданий ракет работают следственно-оперативные группы.

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