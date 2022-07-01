По Белгород-Днестровскому району россияне ударили 3 ракетами Х-22 – ОК "Юг"
Российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22, их запустили из направления Черного моря.
Источник: Одесский городской совет со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно ОК "Юг": "В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 из направления Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха".
Детали: Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по поселку Сергеевка. В девятиэтажном доме разрушена наружная стена и перекрытие с 1 по 9 этаж.
На базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.
По состоянию на 8:30 утра 18 человек погибли, среди них 2 ребенка.
Медицинскую помощь оказали 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина. Из-под завалов спасли 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы.
Спасательные работы продолжаются. Также на местах попаданий ракет работают следственно-оперативные группы.
Предыстория:
- Ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажный дом, в результате чего по меньшей мере 14 человек погибли, еще 30 получили ранения.
- Также ракеты попали в базу отдыха, в результате чего есть погибшие.