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С 1 июля заработал визовый режим с россиянами

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 09:54
фото Pexels

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко напомнил, что с 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с гражданами Российской Федерации.

Источник: Дейнеко в Facebook

Прямая речь Дейнеко: "С сегодняшнего дня (с 1 июля – ред.) на границе начало действовать решение правительства о прекращении безвизовых поездок для россиян…

Визовый режим также позволит усилить безопасность нашего государства. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

Но хочу предупредить граждан РФ: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте!".

Напомним: Государственная пограничная служба готова к проверке граждан России, которые намерены попасть в Украину после введения визового режима 1 июля, но виза не является стопроцентной гарантией для пересечения границы.

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Темы: визыРосcиявойнаПограничная служба
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