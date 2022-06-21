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Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину – пограничники

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 16:52

Государственная пограничная служба готова к проверке граждан России, которые намерены попасть в Украину после введения визового режима 1 июля, но виза не является стопроцентной гарантией для пересечения границы.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона и в комментарии УП, сайт МИД

Прямая речь: "Из-за полномасштабной военной агрессии России против Украины показатели (пересечения границы россиянами) снизились до фактически критического уровня. Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины и то – при наличии веских оснований".

Детали: Демченко напомнил, что в связи с войной все пункты пропуска с Россией и Беларусью и на приднестровском сегменте границы с Молдовой закрыты с конца февраля.

Процедурой выдачи виз будет заниматься Министерство иностранных дел Украины.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что наличие визы (как и вида на жительство –ред.) не гарантирует иностранным гражданам, а в этом случае - россиянам, пересечение границы с Украиной.

Согласно законодательству Украины о пограничном контроле, на это влияют 5 критериев, которым должны отвечать иностранцы: наличие действительного паспорта, отсутствие информации об ограничении въезда под правоохранительные органы Украины, виза, наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания и для возвращения и подтверждение цели поездки.

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"Если кто-то из иностранцев не отвечает одному из этих требований, то даже при наличии визы таким лицам может быть отказано во въезде в нашу страну", - подчеркнул Демченко.

Он отметил, что пограничники имеют доступ к базам данных относительно виз, которые выдаются дипломатическими ведомствами Украины, к ресурсу "е-Визы", поэтому имеют возможность оперативно проверить, действительна ли виза, выдавалась ли она этому лицу и не является поддельной.

Поддельная виза грозит запретом на въезд в Украину на 3 года.

Как сообщается на сайте МИД, учитывая прекращение деятельности украинских посольства и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах по сотрудничеству с украинскими компетентными органами.

Граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.

Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины, также напомнили в МИД.

Темы: визыРосcияПограничная служба
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