Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Сергеевке: уже 21 погибший, среди них ребенок

Роман Петренко, Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 16:43
спасатель во время разбора завалов в сергеевке, фото гсчс

В результате российского ракетного удара 1 июля в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погиб 21 человек, среди которых один ребенок.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, ГСЧС

Детали: Братчук сообщил, что количество погибших возросло до 21. Среди жертв – мальчик 12 лет.

Позже в ГСЧС подтвердили, что по состоянию на 17:05 1 июля в результате ракетного удара по Сергеевке погиб 21 человек.

16 погибших – в жилом доме и 5 человек – на базе отдыха, из них 1 ребенок. Госпитализированы 39 человек, из которых 38 человек из жилого дома, в том числе 6 детей.

Спасены 8 человек, из них 3 ребенка.

Что предшествовало: Ночью в Одесской области зафиксировано попадание вражеской ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

Позже заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по селу Сергеевка.

Темы: Одесская областьобстрелРосcиявойна
Главное сегодня

Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный

Тайра рассказала о российском плене и где ее держали

Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем

США предоставляют Украине две системы ПВО NASAMS и снаряды для HIMARS

видеоРоссияне после "жеста доброй воли" обстреляли Змеиный фосфорными бомбами – Залужный

ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба

Все новости...
Одесская область
Зеленский о Сергеевке: Не случайность, а целенаправленный удар
Ракетные удары по Одесской области: 2 июля объявили днем траура
В Кремле отреагировали на обстрел Одесской области – врут, что не стреляют по жилым домам
Последние новости
04:43
В Николаеве раздаются мощные взрывы – мэр
03:48
В Черном море враг усилился 3 большими десантными кораблями – ОК "Юг"
03:08
Юг: ВСУ уничтожили 27 оккупантов, вражеские склады боеприпасов и технику
02:47
Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный
02:10
Связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена – "Энергоатом"
01:26
Оккупанты начали раздавать российские паспорта в Донецке
01:10
В июле Совбез ООН соберется по поводу Украины и продовольственного кризиса
00:40
видеоИз-за вражеских обстрелов в Бахмуте – 5 раненых, среди них – ребенок
00:15
За день россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов по Сумщине – Живицкий
23:49
Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь: Существенно усилит нашу ПВО
Все новости...