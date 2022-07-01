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Удар по Сергеевке: уже 21 погибший, среди них ребенок

Роман Петренко, Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 16:43
Удар по Сергеевке: уже 21 погибший, среди них ребенок
спасатель во время разбора завалов в сергеевке, фото гсчс

В результате российского ракетного удара 1 июля в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погиб 21 человек, среди которых один ребенок.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, ГСЧС

Детали: Братчук сообщил, что количество погибших возросло до 21. Среди жертв – мальчик 12 лет.

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Позже в ГСЧС подтвердили, что по состоянию на 17:05 1 июля в результате ракетного удара по Сергеевке погиб 21 человек.

16 погибших – в жилом доме и 5 человек – на базе отдыха, из них 1 ребенок. Госпитализированы 39 человек, из которых 38 человек из жилого дома, в том числе 6 детей.

Спасены 8 человек, из них 3 ребенка.

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Что предшествовало: Ночью в Одесской области зафиксировано попадание вражеской ракеты.

Позже заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по селу Сергеевка.

Темы: Одесская областьобстрелРосcиявойна
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