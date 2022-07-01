ЕСПЧ промежуточным решением обязал Россию уважать права пленных украинских военных

Европейский суд по правам человека промежуточным решением по иску жены украинского военного обязал Россию уважать права всех пленников и обеспечивать им доступ к необходимой медицинской помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении суда от 30 июня 2022 года.

Решения о временных мерах принято по делу "Олейниченко против России и Украины", которое подала супруга пленного украинца Ярослава Олейниченко.

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"Власти РФ должны гарантировать уважение прав господина Олийниченко, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека, и оказывать ему необходимую медицинскую помощь. Суд также постановил, что эти временные меры касаются всех обращений по украинским военным в плену РФ, когда есть достаточные доказательства того, что есть угроза нанесения невосполнимого вреда для их физической неприкосновенности и права на жизнь", - отмечают в сообщении.

Суд просит РФ в течение недели подтвердить, находится ли этот военнослужащий в плену и в каких условиях он содержится, включая информацию о медицинских осмотрах и лечении, если таковые были. Украину просят также в течение недели сообщить, что известно о судьбе Олейниченко.

Как отмечают, Олийниченко был заместителем командира своего подразделения и попал в плен в Мариуполе. Его жена привела сообщения свидетелей о том, что к пленным украинским военным применяют пытки в местах содержания, где находится и её муж. Также она просит суд обязать Россию и Украину установить местонахождение Олийниченко, чтобы обеспечить его безопасность и освобождение из плена.

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Также ЕСПЧ приказал России не допустить казни двух британцев, попавших в плен во время боевых действий на стороне Украины и осужденных псевдосудом в оккупированном Донецке к смертной казни.