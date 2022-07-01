Ракетные удары по Одесской области: 2 июля объявили днем траура

Спасатели на месте трагедии в Сергеевке. Фото Константина и Влады Либеровых из Telegram Одесского горсовета

В Одесской области 2 июля объявили днем ​​траура по погибшим в результате российских ракетных ударов по Белгород-Днестровскому району 1 июля.

Источник: Одесский горсовет в Telegram

Дословно Одесский горсовет: "В связи с трагедией, случившейся из-за ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации России в Белгород-Днестровском районе Одесской области и приведшей к гибели людей, 2 июля объявлено в области днем ​​траура по погибшим".

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Детали: Сообщается, что в день траура на всей территории Одесской области приспустят государственные флаги на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений, организаций.

Жителям рекомендуют воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований. А телеканалам и радиостанциям советуют внести соответствующие изменения в свои программы.

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