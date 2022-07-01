Во время ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы

В результате ракетных обстрелов пгт Сергеевка Одесской области в ночь на пятницу был поврежден детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове, один из его сотрудников погиб.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко.

Она отметила, что центр предназначен для детей из Молдовы с проблемами со здоровьем, которые могли отдохнуть и получить квалифицированную помощь на берегу Черного моря.

В здании из-за ракетных ударов выбило стекла. Также пострадали сотрудники центра, жившие в доме, куда попала одна из ракет: пять человек ранены, один погиб.

Министр отметила, что с начала пандемии коронавируса центр не работал и в нем мало людей. Пострадавшие находились в одном из зданий, наиболее пострадавших от обстрела.

"Это был отремонтированный центр, с хорошими условиями. Мы готовились открыть его после пандемии, но наступила война. А эти мирные люди, они делали отдых детей лучше, самоотверженно и с любовью занимались их реабилитацией. Мы желаем им всем скорейшего выздоровления и сочувствуем семье погибшего. Нет ничего хуже войны", – отметила глава молдавского Минздрава.

Как сообщалось, ночью в Одесской области зафиксировано попадание вражеской ракеты. Позже заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по поселку Сергеевка.

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По последним данным спасателей, в результате российского ракетного удара 1 июля в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области погибли 20 человек.