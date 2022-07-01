Тайра рассказала о российском плене и где ее держали
Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала, что российские оккупанты держали ее в Донецком СИЗО в маленькой камере вместе с еще 21 женщиной.
Источник: Юлия Паевская в интервью Deutsche Welle
Прямая речь: "В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали.
В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Другие также не имели никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно.
Это были украинки из рядов Вооруженных сил и Нацгвардии, там были девушки из "Азова" и были также гражданские. Там действует система "фильтрации", то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками".
Детали: По словам парамедика, оккупанты обвинили ее по "расстреливающей" статье: "Я была очень удивлена. Я говорила, что я выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе. На что они говорили, что это была территория "ДНР".
Тайра рассказала, что оккупанты говорили ей, что она уже мертвец и ей лучше покончить с собой.
Также захватчики использовали физическое и психологическое насилие.
Кроме того, по словам Тайры, в плену оккупантов находится медик на 7-м месяце беременности.
Парамедик считает, что в первую очередь нужно освобождать из плена раненых и женщин.
Что предшествовало:
- Российские оккупанты взяли в плен Тайру в середине марта в Мариуполе.
- Вскоре после захвата Тайры, российские пропагандистские СМИ опубликовали видео с ней. В ролике пропагандисты РФ называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.
- В мае агентство Associated Press опубликовало видео Тайры, снятое в Мариуполе до попадания в плен.
- 17 июня стало известно, что Тайру освободили из плена.