Тайра рассказала о российском плене и где ее держали

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала, что российские оккупанты держали ее в Донецком СИЗО в маленькой камере вместе с еще 21 женщиной.

Источник: Юлия Паевская в интервью Deutsche Welle

Прямая речь: "В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали.

В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Другие также не имели никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно.

Это были украинки из рядов Вооруженных сил и Нацгвардии, там были девушки из "Азова" и были также гражданские. Там действует система "фильтрации", то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками".

Детали: По словам парамедика, оккупанты обвинили ее по "расстреливающей" статье: "Я была очень удивлена. Я говорила, что я выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе. На что они говорили, что это была территория "ДНР".

Тайра рассказала, что оккупанты говорили ей, что она уже мертвец и ей лучше покончить с собой.

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Также захватчики использовали физическое и психологическое насилие.

Кроме того, по словам Тайры, в плену оккупантов находится медик на 7-м месяце беременности.

Парамедик считает, что в первую очередь нужно освобождать из плена раненых и женщин.

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