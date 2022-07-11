Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление в направлении Краснополья и Марьинки

ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Краснополья (Славянское направление) и Марьинки.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Срибное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиаудары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Кроме того, на Славянском направлении россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается. Враг обстрелял из ствольной артиллерии район Карповичей Черниговской области.

На Слобожанском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей в Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск. Враг принимает меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.

Оказывал огненное влияние из артиллерии, РСЗО и танков в районах Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Руськие Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

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На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении враг ведет штурм для улучшения тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие по нашим позициям. Активизировалась авиация.

На Краматорском направлении активные действия противник не проводил. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления наших подразделений. Совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Широкое, Киселевка, Партизанское, Котлярево, Посад-Покровское и Прибужское.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка россиян усилия сосредотачивается на поражении важных объектов военной и гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами, блокировании действий ВМС и ГНСУ.

В готовности к ракетным ударам противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".