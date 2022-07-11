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Уничтоженную в Украине российскую технику выставили ​​в центре Праги

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 12:52

В центре Праги на Летенской равнине в районе Прага 7 с понедельника 11 июля открылась выставка уничтоженной в Украине техники российских оккупационных войск.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фото с выставки с первыми посетителями опубликовал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В посольстве Украины в Чехии ранее сообщили, что экспозиция будет находиться в городе до 24 июля. На ней представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Организатором выставки выступило министерство внутренних дел Украины при поддержке нескольких министерств Украины и Чехии.

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Ранее подобная выставка уничтоженной украинскими войсками военной техники россиян прошла в Варшаве.

Темы: ЧехиявойнаРосcияУкраина
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