Знищену в Україні російську техніку виставили у центрі Праги

У центрі Праги на Летенській рівнині в районі Прага 7 з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото з виставки вже опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Captured and destroyed 🇷🇺 tanks and other military equipment on display at Letna in Prague. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/IezIrUNZKl July 11, 2022

У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.

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Раніше аналогічна виставка знищеної українськими військами військової техніки росіян пройшла у Варшаві.