Знищену в Україні російську техніку виставили у центрі Праги

У центрі Праги на Летенській рівнині в районі Прага 7 з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото з виставки вже опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Реклама:

Captured and destroyed 🇷🇺 tanks and other military equipment on display at Letna in Prague. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/IezIrUNZKl