Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Знищену в Україні російську техніку виставили у центрі Праги

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 12:52

У центрі Праги на Летенській рівнині в районі Прага 7 з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото з виставки вже опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше аналогічна виставка знищеної українськими військами військової техніки росіян пройшла у Варшаві.

Теми: ЧехіявійнаРосіяУкраїна
Головне сьогодні

Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України

фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Часів Яр: кількість загиблих зросла до 34

відео, фотоМиколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – 12 поранених

Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами

США: Іран збирається передати Росії безпілотники і навчити військових

Усі новини...
Чехія
В Україні підтвердили використання наданих Чехією бойових гелікоптерів
Зеленський звільнив послів у Чехії, Норвегії та ще низці країн
Головуюча в ЄС Чехія підтримує швидкий вступ Хорватії до Шенгену
Останні новини
12:05
Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України
12:01
аудіоРозвідка підслухала росіянина: Якщо в тил доберуся, то нікуди вже не поїду
11:55
Суди повертаються до розгляду "справ Приватбанку", що були призупинені
11:52
фото Кім про обстріл Миколаєва: окупанти мстяться за підірвані склади і знищене керівництво
11:46
Поліція виявила в Україні понад 900 колаборантів РФ
11:09
"Зливав" дані про ЗСУ: шпигун ОРДО отримав 8 років в'язниці
11:00
фотоСтартувало навчання перших операторів Армії дронів – Федоров
10:59
Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"
10:53
фотоНова ера астрономії: телескоп Джеймса Вебба надіслав надчіткий науковий знімок
10:49
Україна отримала ще $1,7 мільярда гранту від США
Усі новини...