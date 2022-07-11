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Знищену в Україні російську техніку виставили у центрі Праги

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 12:52

У центрі Праги на Летенській рівнині в районі Прага 7 з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото з виставки вже опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

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Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.

Раніше аналогічна виставка знищеної українськими військами військової техніки росіян пройшла у Варшаві.

Теми: ЧехіявійнаРосіяУкраїна
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