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Послы G7: назначение руководителя САП критически важно

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 18:05

Послы стран "Группы семи" (G7) в Киеве отметили критическую важность своевременного назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в сообщении аккаунта немецкого председательства в группе послов G7 в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Как мы обсудили с вице-премьером Ольгой Стефанишиной 7 июля, послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП является критически важным для укрепления антикоррупционных институций Украины", - говорится в сообщении.

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Для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс главы НАБУ.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении в Верховной раде 1 июля призвала как можно быстрее назначить руководителя САП.

Меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

Детальнее читайте в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.

Темы: прокуратураG7международная общественность
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