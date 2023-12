Послы G7: назначение руководителя САП критически важно

Послы стран "Группы семи" (G7) в Киеве отметили критическую важность своевременного назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в сообщении аккаунта немецкого председательства в группе послов G7 в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Как мы обсудили с вице-премьером Ольгой Стефанишиной 7 июля, послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП является критически важным для укрепления антикоррупционных институций Украины", - говорится в сообщении.

As we discussed with DPM @StefanishynaO on July 7, #G7 Ambassadors reiterate that a timely nomination of the #SAPO Head is critically important for strengthening #Ukraine's anti-corruption institutions.