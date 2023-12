Посли G7: призначення керівника САП є критично важливим

Посли країн "Групи семи" (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у повідомленні акаунту німецького головування в групі послів G7 у Києві, пише "Європейська правда".

"Як ми обговорили з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - йдеться у повідомленні.

As we discussed with DPM @StefanishynaO on July 7, #G7 Ambassadors reiterate that a timely nomination of the #SAPO Head is critically important for strengthening #Ukraine's anti-corruption institutions.