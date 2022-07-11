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Посли G7: призначення керівника САП є критично важливим

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 18:05

Посли країн "Групи семи" (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у повідомленні акаунту німецького головування в групі послів G7 у Києві, пише "Європейська правда".

"Як ми обговорили з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.

ВІДЕО ДНЯ

Меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Детальніше читайте в статті - "Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус"

Теми: прокуратураG7міжнародна спільнота
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