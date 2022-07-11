Посли G7: призначення керівника САП є критично важливим

Посли країн "Групи семи" (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у повідомленні акаунту німецького головування в групі послів G7 у Києві, пише "Європейська правда".

"Як ми обговорили з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - йдеться у повідомленні.

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As we discussed with DPM @StefanishynaO on July 7, #G7 Ambassadors reiterate that a timely nomination of the #SAPO Head is critically important for strengthening #Ukraine's anti-corruption institutions. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 11, 2022

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.

Меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Детальніше читайте в статті - "Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус"