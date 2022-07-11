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Жители Херсонщины сообщили о взрывах возле Чернобаевки

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 19:50
фото с телеграмм-каналов

Жители Херсонщины сообщают о мощных взрывах в Таврийске и областном центре, в районе аэропорта возле Чернобаевки.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: 11 июля местные жители сообщают о мощных взрывах в Таврийске и в районе аэродрома в Чернобаевке.

Указано, что эта информация уточняется, подробности сообщат позже.

В ОВА напоминают, что уже почти полтора месяца на временно оккупированной территории Херсона отсутствует мобильная связь от украинских операторов.

В общинах области работают некоторые интернет-провайдеры, но интернет-трафик идет через Россию. Поэтому большинство жителей области не имеют полноценного доступа к соцсетям, украинским новостям и банковским приложениям, из-за чего невозможно осуществлять онлайн-платежи.

Ситуация в общинах Херсона, которые находятся под временной оккупацией, остается критической.

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Оккупанты похищают и держат в плену местных жителей, отбирают у людей транспорт, мобильные телефоны.

По данным ОВА, 10 июля в Херсоне ВСУ нанесли высокоточный ракетный удар по захваченной воинской части на улице Пестеля, где дислоцировались российские оккупанты.

Из-за взрыва в в/ч возник пожар на площади 640 квадратных метров. По предварительной информации, украинские военные уничтожили немало оккупантов и их военной техники. В течение всего дня улица Пестеля и близлежащие улицы были перекрыты оккупационными войсками.

Херсон страдал от задымления из-за пожара на полях в Таврическом микрорайоне и пригороде. По сообщению очевидцев, оккупанты не разрешили прислать на тушение пожара спасателей, поскольку все были сосредоточены на утренних событиях в в/ч.

Оккупанты проводят обыски у местных жителей, херсонцев останавливают на блокпостах, вламываются в частные дома.

Темы: Херсонская областьоккупация
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