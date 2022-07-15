Генштаб: россияне усиливают оборону тыла и готовят наступление, ВСУ отразили штурмы

На 142 сутки войны россияне перегруппировываются для наступления на Северск, пытаются продвигаться к Соледару, Бахмуту и Славянску, усиливают ПВО в тылу, а украинцы подавили попытки штурма в районе Кодемы и Белогоровки, Спорного и Вершины, а также наступление вблизи Водяного.

Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 15 июля

Детали: На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечена.

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На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения украинских войск в сторону государственной границы.

Россияне совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вели воздушную разведку оперативно-тактическим БПлА "Орлан-10" неподалеку от Приморского.

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На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения сил обороны Украины из артиллерии и танков по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне украинских войск.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаются продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Краматорском направлении армия РФ проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы Краматорска, Закитного, Григоровки и других. Нанесли авиаудары вблизи Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудары неподалеку от Семигорья, Берестового и территории Углегорской ТЭС.

"Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки украинские воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты столкнулись с жестким сопротивлением, понесли значительные потери и бесславно отошли", – информирует Генштаб.

Враг задействовал БПЛА вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационных ударов вблизи Каменки.

Попытку вражеского наступления вблизи Водяного защитники Украины быстро подавили точным огнем.

Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.

На Южнобужском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артакового и Ольгиного.

Враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций.

Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Дословно Генштаб ВСУ: "Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях.

Призываем доверять информацию только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию".