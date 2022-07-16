РФ пытается отследить маршруты, по которым Украина получает оружие из Европы – разведка

Российские спецслужбы активизировали деятельность в странах восточной Европы и пытаются выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

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Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия".

Детали: Сообщается, что в приграничных с Украиной регионах спецслужбы РФ пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.

В разведке отмечают, что европейцы, получив от россиян предложения о сотрудничестве, тут же обращаются в полицию и органы безопасности.