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В битву за Бахмут оккупанты уже бросают "мобилизованных" украинцев – Гайдай

Елена РощинаПонедельник, 18 июля 2022, 08:27
Луганщина, фото из Telegram Сергея Гайдая

Россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов, заявляет глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк

Прямая речь Гайдая: "В больших городах Луганщины, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15% населения. К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя.

Были уверены, что "русский мир" – это, прежде всего, достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, разрушенного врагом, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые – добровольно.

Другие снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни. А через несколько дней смиренно уходят в окопы. С повесткой. Именно этого они "ждали и ждали" в течение нескольких лет?".

Детали: По данным Гайдая, основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут, но "путь в этот город проходит через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону".

Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить украинскую оборону.

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В воскресенье 17 июля населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей выдержали пять авиаударов. Атак из артиллерии и систем залпового огня, к которым уже все привыкли, было 13.

"Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки – там тоже враг пересчитывает тех, кто успел вернуться на позиции", – сообщил Гайдай.

Александр Стрюк сообщил, что в оккупированном Северодонецке накапливаются гуманитарные проблемы: наблюдается нехватка продуктов питания, полностью отсутствуют централизованные коммуникации, воду оккупанты развозят по городу, очистные сооружения уничтожены, с газом тоже проблемы.

По словам Стрюка, "если россиянам и удастся подать газ в пределы Северодонецка, то в самом городе голубое топливо будет отсутствовать из-за значительного разрушения распределительной сети".

В больнице еще остался запас медикаментов. В момент оккупации там работали 5 врачей и 10 человек младшего медицинского персонала. Один из врачей уже выехал на подконтрольную правительству территорию, другие остались.

Темы: Луганская областьБахмутвойнаоккупация
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