В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр во вторник во время визита во Львов заявил, что Будапешт готов пропускать через свою территорию всю помощь, оказываемую другими странами Украине – в том числе и военную.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – заверил Мадяр.

Также, по словам заместителя главы венгерского МИДа, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря, предложила помочь в лечении гражданских и военных в медучреждениях и заверила в готовности предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

С начала конфликта Венгрия не раз заявляла, что не будет предоставлять Украине оружие, чтобы не стать стороной конфликта с Россией, а также разрешать транзит оружия через свою территорию. Однако де факто такой транзит происходит, и "запрет транзита" касается лишь пересечения такими поставками границы Венгрии с Украиной.

В начале июля в интервью CNN глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье. Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа осудил слова Сийярто.