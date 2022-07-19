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В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 18:57
Левенте Мадяр, фото Getty Images

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр во вторник во время визита во Львов заявил, что Будапешт готов пропускать через свою территорию всю помощь, оказываемую другими странами Украине – в том числе и военную.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – заверил Мадяр.

Также, по словам заместителя главы венгерского МИДа, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря, предложила помочь в лечении гражданских и военных в медучреждениях и заверила в готовности предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

С начала конфликта Венгрия не раз заявляла, что не будет предоставлять Украине оружие, чтобы не стать стороной конфликта с Россией, а также разрешать транзит оружия через свою территорию. Однако де факто такой транзит происходит, и "запрет транзита" касается лишь пересечения такими поставками границы Венгрии с Украиной.

В начале июля в интервью CNN глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье. Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа осудил слова Сийярто.

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Темы: ВенгрияУкраинаоружие
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