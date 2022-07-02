Коллаборанты уже боятся ходить без охраны по улицам Херсонщины – ССО

Из-за тотального сопротивления оккупантам в Херсонской области руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах, сообщают в Силах специальных спецопераций.

Источник: "Сопротивление"

Дословно: "По нашим данным, российские оккупанты и коллаборанты боятся сопротивления местного населения, нарастающего в Херсонской области. Большинство предателей не появляются на людях, а передвигаются исключительно в окружении российских телохранителей".

Детали: По данным Сопротивления, пережившие покушение на свою жизнь, преимущественно лечатся в Крыму, потому что не доверяют местным врачам.

Напомним: