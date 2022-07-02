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Коллаборанты уже боятся ходить без охраны по улицам Херсонщины – ССО

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 12:49
Коллаборанты уже боятся ходить без охраны по улицам Херсонщины – ССО
фото с фейсбук-страницы мэрии херсона

Из-за тотального сопротивления оккупантам в Херсонской области руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах, сообщают в Силах специальных спецопераций.

Источник: "Сопротивление"

Дословно: "По нашим данным, российские оккупанты и коллаборанты боятся сопротивления местного населения, нарастающего в Херсонской области. Большинство предателей не появляются на людях, а передвигаются исключительно в окружении российских телохранителей".

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Детали: По данным Сопротивления, пережившие покушение на свою жизнь, преимущественно лечатся в Крыму, потому что не доверяют местным врачам.

Напомним:                                                  

  • 8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалёв признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области.
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что автомобиль Ковалёва в Херсонской области был взорван.

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Темы: коллаборационизмгосизменавойнаХерсонская область
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