Автомобиль нардепа Ковалёва был подорван – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль народного депутата Алексея Ковалёва в Херсонской области был взорван.

Источник: комментарий Буданова в прямом эфире телемарафона

Прямая речь Буданова: "Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии этот коллаборант и предатель – сейчас мы еще выясним".

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Детали: Начальник ГУР пояснил, что любые "необычные" события в Херсонской области на протяжении последних четырех суток произошли благодаря движению сопротивления, которое сотрудничает с украинскими силовыми структурами, в том числе военной разведкой.

Предыстория:

В соцсетях с утра 22 июня распространяли непроверенную информацию, что Ковалева днем 22 июня взорвали в Херсоне. Впоследствии украинское военно-политическое руководство отрицало эту информацию.

8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалёв признался на своей Facebook-странице, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.

В начале апреля Ковальёв на своей facebook-странице написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.

28 апреля фракция "Слуга народа" сообщила, что приостановила его членство в партии и фракции, а также обратится к правоохранителям. Нардеп общается с российскими военными в Херсонской области. По его словам, угрозы его жизни и здоровью нет, что вызвало опасения среди украинской власти по поводу его возможной работы на страну-оккупанта.

3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".