Автомобиль нардепа Ковалёва был подорван – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль народного депутата Алексея Ковалёва в Херсонской области был взорван.

Источник: комментарий Буданова в прямом эфире телемарафона

Прямая речь Буданова: "Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии этот коллаборант и предатель – сейчас мы еще выясним".

Детали: Начальник ГУР пояснил, что любые "необычные" события в Херсонской области на протяжении последних четырех суток произошли благодаря движению сопротивления, которое сотрудничает с украинскими силовыми структурами, в том числе военной разведкой.

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