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Нардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 18:01
Нардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме
алексей ковалёв. фото: facebook-страница нардепа

Народный депутат Алексей Ковалёв, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался, что сотрудничает с российскими захватчиками и поддержал аннексию региона Россией.

Источник: facebook-страница Ковалёва

Прямая речь Ковалева: "Вчера (7 июня – УП) был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области.

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Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания.

Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.

Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи – люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.

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Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области – повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

Детали: В своей публикации депутат-предатель также рассказал, что оккупационная администрация раздала указания украинским фермерам, что и как им выращивать и куда вывозить их зерно для сбыта.

Он добавил, что российские захватчики будут вовлекать херсонских предпринимателей в российскую экономику.

Скриншот допису Ковальова на своїй facebook-сторінці від 8 червня
Скриншот постау Ковалёва на своей facebook-странице от 8 июня

Предыстория:

  • В начале апреля Ковальвов на своей facebook-странице написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
  • 28 апреля фракция "Слуга народа" сообщила, что приостановила его членство в партии и фракции, а также обратится к правоохранителям. Нардеп общается с российскими военными в Херсонской области. По его словам, угрозы его жизни и здоровью нет, что вызвало опасения среди украинской власти по поводу его возможной работы на страну-оккупанта.
  • 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
  • В конце 2021 стало известно, что депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.
  • В декабре 2021 года нардеп спровоцировал резонансное ДТП на трассе "Киев – Одесса".

Темы: КовалёвколлаборационизмгосизменаСлуга народа
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