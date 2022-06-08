Нардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме
Народный депутат Алексей Ковалёв, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался, что сотрудничает с российскими захватчиками и поддержал аннексию региона Россией.
Источник: facebook-страница Ковалёва
Прямая речь Ковалева: "Вчера (7 июня – УП) был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области.
Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания.
Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.
Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи – люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.
Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области – повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".
Детали: В своей публикации депутат-предатель также рассказал, что оккупационная администрация раздала указания украинским фермерам, что и как им выращивать и куда вывозить их зерно для сбыта.
Он добавил, что российские захватчики будут вовлекать херсонских предпринимателей в российскую экономику.
Предыстория:
- В начале апреля Ковальвов на своей facebook-странице написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
- 28 апреля фракция "Слуга народа" сообщила, что приостановила его членство в партии и фракции, а также обратится к правоохранителям. Нардеп общается с российскими военными в Херсонской области. По его словам, угрозы его жизни и здоровью нет, что вызвало опасения среди украинской власти по поводу его возможной работы на страну-оккупанта.
- 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
- В конце 2021 стало известно, что депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.
- В декабре 2021 года нардеп спровоцировал резонансное ДТП на трассе "Киев – Одесса".