Нардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме

Народный депутат Алексей Ковалёв, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался, что сотрудничает с российскими захватчиками и поддержал аннексию региона Россией.

Источник: facebook-страница Ковалёва

Прямая речь Ковалева: "Вчера (7 июня – УП) был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области.

Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания.

Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.

Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи – люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.

Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области – повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

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Детали: В своей публикации депутат-предатель также рассказал, что оккупационная администрация раздала указания украинским фермерам, что и как им выращивать и куда вывозить их зерно для сбыта.

Он добавил, что российские захватчики будут вовлекать херсонских предпринимателей в российскую экономику.

Скриншот постау Ковалёва на своей facebook-странице от 8 июня

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